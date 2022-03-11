Хави прокомментировал ничью "Барселоны" с "Галатасараем" в Лиге Европы

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Галатасарая".

Напомним, что игра завершилась нулевой ничьей. Ответная встреча состоится 17 марта в Стамбуле.

"Итоговый счёт закономерен. Мне жаль, потому что с нами такого не случалось в последних матчах. Бывают дни, когда ты действуешь не очень чётко. Я не обеспокоен, но расстроен результатом. Нужно продолжать работать. Возможно, было слишком много эйфории, но теперь никаких провалов быть не может.

Это может разбудить нас. Ещё ничего не выиграно и не проиграно. Мы ждём победы в ответном матче. Бывали дни, когда мы атаковали лучше. Если ты забиваешь в такой игре, то всё меняется. Когда игра у тебя не очень идёт, то такое может произойти. Я не рассматриваю это как шаг назад", - цитирует Хави Marca.

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