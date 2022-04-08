Хави прокомментировал ничью с "Айнтрахтом"
Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал ничью с "Айнтрахтом" (1:0) в первом матче 1\4 финала Лиги Европы.
"Очень сложный и физически подготовленный соперник. Мы не знали, как препятствовать его контратакам, были не так подвижны, как обычно, а поле было не в лучшем состоянии. Мы создали меньше моментов, чем обычно, но удовлетворены результатом. Чаще всего тот, кто владеет инициативой, создает больше моментов, но сегодня было иначе. Нам не удавалось сдерживать их дьявольские контратаки. Но это еврокубковый матч, он и предполагает сложности
Мяч не двигался. На "Камп Ноу" все будет по-другому, газон будет лучше. Нам нужна такая же шумная поддержка, как это было на их стадионе. Атмосфера была экстраординарной. Но это не повлияло на нас. Мы не по этой причине были не так хороши, как в последних нескольких играх. Соперник построил хорошую оборонительную игру. Мы не знали, как атаковать.
Мы понимали, что газон очень сложный. На "Камп Ноу" все изменится. "Айнтрахт" был очень мотивирован. Они выбили "Бетис", - сказал испанский специалист.
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