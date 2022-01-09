Хави прокомментировал ничью с "Гранадой"
Фото твиттер "Барселоны"
Наставник "Барселоны" Хави дал комментарии после матча с "Гранадой" (1:1).
"Такое кино мы уже видели в Памплоне (игра против "Осасуны" (2:2) - прим. Soccernews.ru). Мы должны знать, как обороняться, владея мячом, а также быть более терпеливыми. Сегодня из-за индивидуальных ошибок мы часто теряли мяч. Нужно относиться к этому более самокритично. Это были наши ошибки. Мы потеряли два жизненно важных очка.
Я очень доволен тем, что забил Люк де Йонг, однако рассержен из-за потери очков. Жаль, однако мы сами ошибались. Нам не хватает опыта, и удаление создало нам проблемы. Я увидел проявление не сильных сторон соперника, а наших слабостей. Во втором тайме мы должны были держать игру под контролем.
Мы должны создавать больше моментов для того, чтобы побеждать. Если мы хотим расти, то пора уже начинать. Мы рассержены из-за того, что потеряли два жизненно важных очка.
Люк де Йонг является футболистом нашей команды, как и остальные. Он профессионал. Я в восторге от того, что он забил. Однако нам также нужно следить за зарплатами из-за наличия потолка. Опыт и мастерство приходят в результате выступлений. Сейчас от Гави нельзя требовать большего", - приводит слова Хави Marca.
Читайте также: "Барселона" упустила победу над "Гранадой". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
"Ренн" уступил "Лансу" в матче Лиги 1
-
1
"Реал" разгромил "Валенсию" Черышева в матче Ла Лиги
-
1
Хави прокомментировал ничью с "Гранадой"
-
На Кубке Африки сборные должны будут играть, если есть 11 игроков без коронавируса
-
"Эвертон" и "Саутгемптон" пробились в следующий раунд Кубка Англии
-
Каррагер хочет видеть в "Ливерпуле" хавбека дортмундской "Боруссии"
-
ПСЖ готовит предложение для Погба
-
В "Севилье" отреагировали на интерес ЦСКА к Гуделю
-
Сын главного тренера принес "Порту" победу над "Эшторилом"
-
"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка Англии
-
Дортмундская "Боруссия" в результативном матче одолела "Айнтрахт"
-
"Барселона" упустила победу над "Гранадой"
-
Агент Черышева отрицает переговоры с ЦСКА
-
Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Дивеева прокомментировал информацию об интересе "Наполи"
-
1
Кокорин стал обладателем "Золотого унитаза" в Италии
-
"Ростов" согласовал трансфер форварда "Сигмы"
-
"Ньюкасл" вылетел из Кубка Англии, "Лестер" прошел в следующий раунд
-
"Интер" предложил Санчеса клубу АПЛ
-
Официально: Инсинье летом перейдет в "Торонто"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14