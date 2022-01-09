Хави прокомментировал ничью с "Гранадой"

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Хави прокомментировал ничью с "Гранадой" Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарии после матча с "Гранадой" (1:1).

"Такое кино мы уже видели в Памплоне (игра против "Осасуны" (2:2) - прим. Soccernews.ru). Мы должны знать, как обороняться, владея мячом, а также быть более терпеливыми. Сегодня из-за индивидуальных ошибок мы часто теряли мяч. Нужно относиться к этому более самокритично. Это были наши ошибки. Мы потеряли два жизненно важных очка.

Я очень доволен тем, что забил Люк де Йонг, однако рассержен из-за потери очков. Жаль, однако мы сами ошибались. Нам не хватает опыта, и удаление создало нам проблемы. Я увидел проявление не сильных сторон соперника, а наших слабостей. Во втором тайме мы должны были держать игру под контролем.

Мы должны создавать больше моментов для того, чтобы побеждать. Если мы хотим расти, то пора уже начинать. Мы рассержены из-за того, что потеряли два жизненно важных очка.

Люк де Йонг является футболистом нашей команды, как и остальные. Он профессионал. Я в восторге от того, что он забил. Однако нам также нужно следить за зарплатами из-за наличия потолка. Опыт и мастерство приходят в результате выступлений. Сейчас от Гави нельзя требовать большего", - приводит слова Хави Marca.

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Комментарии

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dfrbfgh56

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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