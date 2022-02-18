Хави прокомментировал ничью с "Наполи"

Фото: твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави подвел итоги стыковой игры Лиги Европы против "Наполи" (1:1).

"Мы отлично сыграли. Результат не так хорош, он мог быть куда лучше. Я думаю, что, учитывая, сколько мы создали, мы заслужили гораздо больше. Однако мы должны хорошо провести матч в Неаполе. Такова наша реальность, но мы заслужили больше одного гола.

Было много явных моментов, однако мы не действовали эффективно. Это уже был не матч с "Эспаньолом", и сегодня мы много ошибались. Но все так, как есть. 22-23 удара - хороший показатель.

По моим ощущениям, мы сыграли очень хорошо. Однако нужно забивать. Результат очень несправедлив", - приводит слова Хави AS.

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