Хави прокомментировал победу над "Эспаньолом"

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Хави прокомментировал победу над "Эспаньолом"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Эспаньолом" (1:0) в первом для себя матче на посту наставника каталонского клуба в 14-м туре Ла Лиги.

"Я счастлив. Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает. Надо прибавлять. Очевидно, энтузиазм фанатов оказался заразителен, и команда отдала все силы.

Мы будем играть лучше, будем лучше атаковать. Мы набрали три очень важных очка. В первом тайме мы временами играли хорошо, но не всегда понимали, как действовать при появлении открытых зон. У нас много работы впереди.

Когда начинаешь с победы, все становится проще", – сказал Хави.

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