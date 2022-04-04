Хави прокомментировал победу над "Севильей"

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Хави прокомментировал победу над "Севильей"

Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал чемпионскую гонку в Ла Лиге после победы над "Севильей" (1:0) в 30-м туре чемпионата Испании.

"Мы верим в нашу работу, старания, самопожертвование и коллективный труд. У нас все складывается очень хорошо. Мы работаем и двигаемся вперед. Это дает результат. Мы на хорошем ходу, возможно, это наш лучший отрезок сезона.

Мы могли выиграть крупнее. Вратарь "Севильи" провел отличный матч. Это была игра за шесть очков, и мы вышли на второе место.

Я люблю побеждать. Считаю, что это было заслуженно. Но этим мы не делаем какие-либо послания кому-то. Мы делаем послания только самим себе. Мы выиграли и рады этому, продолжаем борьбу в Ла Лиге.

Стараемся выигрывать каждый матч. Тяжело рассчитывать, что "Реал" так часто будет ошибаться, но мы будем бороться до конца", – сказал испанский специалист.

В данный момент "Барселона" на 12 очков отстает от "Мадрида", имея матч в запасе. До конца сезона в Примере осталось 8 туров.

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