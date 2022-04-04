Хави прокомментировал победу над "Севильей"
Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал чемпионскую гонку в Ла Лиге после победы над "Севильей" (1:0) в 30-м туре чемпионата Испании.
"Мы верим в нашу работу, старания, самопожертвование и коллективный труд. У нас все складывается очень хорошо. Мы работаем и двигаемся вперед. Это дает результат. Мы на хорошем ходу, возможно, это наш лучший отрезок сезона.
Мы могли выиграть крупнее. Вратарь "Севильи" провел отличный матч. Это была игра за шесть очков, и мы вышли на второе место.
Я люблю побеждать. Считаю, что это было заслуженно. Но этим мы не делаем какие-либо послания кому-то. Мы делаем послания только самим себе. Мы выиграли и рады этому, продолжаем борьбу в Ла Лиге.
Стараемся выигрывать каждый матч. Тяжело рассчитывать, что "Реал" так часто будет ошибаться, но мы будем бороться до конца", – сказал испанский специалист.
В данный момент "Барселона" на 12 очков отстает от "Мадрида", имея матч в запасе. До конца сезона в Примере осталось 8 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14