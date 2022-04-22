Хави прокомментировал победу над "Сосьедадом"
Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад" (1:0) в матче 34-го тура Ла Лиги.
"Этот матч доставил мне самые неприятные ощущения, как и игра с "Вильярреалом" (3:1). Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выбраться со своей половины поля. "Сосьедад" – отличная команда.
Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы. Честно говоря, во многих аспектах "Сосьедад" заслуживал большего. Во втором тайме он заслужил ничью. Но столь важная победа – за нами.
Последняя неделя была очень долгой, принесла нам много сожалений, но это пойдет нам на пользу. Мы эмоционально подавлены, но это нормально. А вот то, что "Барселона" способна бороться за нужный результат, даже не играя хорошо – это нечто новое", – сказал испанский специалист.
Также не пропустите: "Барселона" одержала тяжелую победу над "Реалом Сосьедад". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14