Хави прокомментировал победу над "Сосьедадом"

Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад" (1:0) в матче 34-го тура Ла Лиги.

"Этот матч доставил мне самые неприятные ощущения, как и игра с "Вильярреалом" (3:1). Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выбраться со своей половины поля. "Сосьедад" – отличная команда.

Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы. Честно говоря, во многих аспектах "Сосьедад" заслуживал большего. Во втором тайме он заслужил ничью. Но столь важная победа – за нами.

Последняя неделя была очень долгой, принесла нам много сожалений, но это пойдет нам на пользу. Мы эмоционально подавлены, но это нормально. А вот то, что "Барселона" способна бороться за нужный результат, даже не играя хорошо – это нечто новое", – сказал испанский специалист.

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