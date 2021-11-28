Хави прокомментировал победу над "Вильярреалом"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Вильярреалом" со счетом 3:1 в 15-м туре Ла Лиги.
"Мы играли против отличной команды. Матч был сложным, и мы доминировали в меньшей степени, чем сами ожидали. Но нам повезло с голом Мемфиса Депая и пенальти.
Эти три очка на вес золота, потому что это первая выездная победа, учитывая ситуацию, для нас это как святая вода. Без везения никуда, но "Вильярреал" не заслужил поражение.
Бывают отрезки, когда соперник доминирует над тобой. Мы пытались приспособиться к высокому прессингу, но они нас переигрывали", – сказал Хави для Movistar.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14