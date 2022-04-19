Хави прокомментировал поражение от "Кадиса"

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Хави прокомментировал поражение от "Кадиса"

Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал поражение от "Кадиса" (0:1) в рамках 32-го тура Ла Лиги.

"Мы играли, чтобы победить. Надо двигаться дальше. Мы не реализовали моменты, которые у нас были. Сегодня мы практически попрощались с шансами на победу в Ла Лиге. Я считаю, что максимальная ответственность лежит на мне.

Команда должна была продемонстрировать больше желания, больше верить, но нужно двигаться вперед. Мы хотели сражаться за титул, но не смогли этого сделать.

Мы должны стать лучше, чтобы быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Важно реализовывать свои моменты. Мы должны конкурировать на ином уровне, если хотим в Лигу чемпионов. Пришло время быть самокритичными.

Нам нужно стать лучше в плане футбола, ценностей, веры, желания, видения. "Барселоне" нужно единство, нам нужны все, чтобы достичь цели. Этот матч нужно было выиграть, а мы проиграли", – сказал испанский специалист.

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