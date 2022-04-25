Хави прокомментировал поражение от "Райо"

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Хави прокомментировал поражение от "Райо"

Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал поражение от "Райо" (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.

"Мы заслуживали гораздо большего, но не показали тот характер, который должен был быть у нас.

Мы старались, но мяч не шел в ворота. Очень похоже на то, что было с «Кадисом». Такова наша реальность.

Мы в непростой ситуации. Мы по-прежнему в зоне Лиги чемпионов, но усугубили свое положение.

Я бы не сказал, что у "Барселоны" нет характера, но мы должны лучше начинать матчи. Нужно двигаться дальше и пробиться в Лигу чемпионов во что бы то ни стало", - сказал испанский специалист.

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