Хави прокомментировал позиции "Барселоны" в Ла Лиге и ЛЧ

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал позиции каталонского клуба в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

"Наша цель – побеждать. Мы находимся не в лучшем положении и можем вылететь из Лиги чемпионов. Цель – позитивный настрой, нужно потихоньку подниматься наверх.

Мы должны бороться за титулы. Мы начинаем не с нуля, но нужен позитивный настрой, чтобы показать, что "Барса" находится не на том месте, которого заслуживает. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти", – сказал Хави.

Напомним, что уже сегодня, 20 ноября, Хави проведет первый матч на посту главного тренера "Барселоны" в каталонском дерби против "Эспаньола". Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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