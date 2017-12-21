Хави прокомментировал слова Роналду о лучшем игроке в истории футбола

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", прокомментировал слова форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, заявившего, что именно он является лучшим игроком в истории футбола.

"Месси делает больше действий на поле в сравнении с Криштиану. Месси - лучший. Если Криштиану считает себя лучшим игроком в истории, то это прекрасно, но для тех из нас, кто видит, как работает на тренировках Месси, никакого сравнения не может быть. Месси - лучший в истории, для нас - это истина", - цитирует 37-летнего полузащитника AS.

Напомним, Хави назвал фаворитов текущей Лиги Чемпионов. | soccernews.ru