Хави прокомментировал слова Роналду о лучшем игроке в истории футбола

Теги хавилионель мессикриштиану роналду

Хави прокомментировал слова Роналду о лучшем игроке в истории футболаЛегенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", прокомментировал слова форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, заявившего, что именно он является лучшим игроком в истории футбола.

"Месси делает больше действий на поле в сравнении с Криштиану. Месси - лучший. Если Криштиану считает себя лучшим игроком в истории, то это прекрасно, но для тех из нас, кто видит, как работает на тренировках Месси, никакого сравнения не может быть. Месси - лучший в истории, для нас - это истина", - цитирует 37-летнего полузащитника AS.

Напомним, Хави назвал фаворитов текущей Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов