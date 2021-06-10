Хави прокомментировал свое будущее

Теги барселонахави

Хави прокомментировал свое будущееФото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Главный тренер "Аль-Садда" и экс-футболист "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопрос о своем возможном будущем в каталонском клубе.

"Я не знаю, когда наступит этот момент. Я открыт для предложений, но никуда не тороплюсь. Я был тренером два года, и у меня очень хорошие отношение с Лапортой.

Они решили продолжить работу с Куманом, и я желаю ему всего наилучшего. Я думаю, чтобы он не решил, это будет лучше для клуба. Я всегда в курсе дел "Барсы", и я очень ими доволен. Но за последние три-четыре месяца я не контактировал ни с кем из "Барселоны". — цитирует Хави Marca.

Напомним, что месяц назад Хави продлил контракт "Аль-Саддом", которым руководит с 2019 года.

Также не пропустите: Английские клубы интересуются форвардом из МЛС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" подаст в суд на Зарему Салихову

"Уфа" подаст в суд на Зарему Салихову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов