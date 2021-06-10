Хави прокомментировал свое будущее
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Главный тренер "Аль-Садда" и экс-футболист "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопрос о своем возможном будущем в каталонском клубе.
"Я не знаю, когда наступит этот момент. Я открыт для предложений, но никуда не тороплюсь. Я был тренером два года, и у меня очень хорошие отношение с Лапортой.
Они решили продолжить работу с Куманом, и я желаю ему всего наилучшего. Я думаю, чтобы он не решил, это будет лучше для клуба. Я всегда в курсе дел "Барсы", и я очень ими доволен. Но за последние три-четыре месяца я не контактировал ни с кем из "Барселоны". — цитирует Хави Marca.
Напомним, что месяц назад Хави продлил контракт "Аль-Саддом", которым руководит с 2019 года.
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