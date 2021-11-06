Хави прокомментировал своё назначение на пост тренера "Барселоны"

Фото инстаграм "Барселоны"

Новый наставник "Барселоны" Хави Эрнандес поделился эмоциями после официального вступления в должность.

"Я очень счастлив, потому что вернулся домой. Это самый большой вызов в моей карьере. Очень благодарен "Барсе" за доверие. Я настроен очень позитивно. Хочу, чтобы всё прошло хорошо. Нужно немедленно приступать к работе. Хотя я знаю, что наша команда уже очень сильна", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

41-летний испанец сменил у руля "сине-гранатовых" уволенного в конце октября Рональда Кумана.

Хави заключил контракт с "Барселоной" до июня 2024 года. Его презентация намечена на понедельник, 8 ноября.

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