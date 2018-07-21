Хави прокомментировал трансферную кампанию "Барселоны"

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Хави прокомментировал трансферную кампанию "Барселоны"

Легенда "Барселоны" Хави высказался о трансферах каталонского клуба.

"Рабьо - футболист с великолепной техникой.  Он мог бы отлично сыграть центрального хавбека в "Барселоне" и внести большой вклад, но это пока предположения. Меня очень много спрашивали о возможном трансфере Гризманна, а он остался в "Атлетико". Но если Рабьо придет, он станет отличным усилением.

Что касается Артура, я видел несколько видео с ним. Думаю, он футболист, который отлично адаптируется в "Барселоне". У него есть то, что мы называем ДНК "Барсы", техническое мастерство и талант, который нам нужен. Остальное зависит от него, готов ли он играть в хорошей команде" - приводит слова Хави FourFourTwo.

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