Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Кубка Испании

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Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Кубка Испании

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави поделился мыслями после проигранного матча 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (2:3).

"Сине-гранатовые" сравняли счёт на 93-й минуте, однако в овертаймах пропустили третий гол и в итоге вылетели из турнира.

"Соперник обыграл нас за счёт интенсивности. Нужно прийти в себя после этого удара. У нас остались Ла Лига и Лига Европы. Нужно уже думать о воскресной игре", - приводит слова Хави El Chiringuito TV.

Следующим соперником "Барсы" будет "Алавес". Они сыграют 23 января в 23:00 по московскому времени.

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