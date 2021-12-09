Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави высказался после разгромного поражения от "Баварии" (0:3) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Проиграв в решающем матче, каталонцы вылетели из главного еврокубка и продолжат выступления в Лиге Европы.

"Реальность такова, что "Бавария" превзошла нас и подчинила. Нам предстоит очень много работать, чтобы вернуть "Барселону" туда, где она заслуживает быть. Мы заслуживаем того, чтобы бороться за Лигу Чемпионов, а не вылетать и играть в Лиге Европы. Но, к сожалению, это наша реальность.

"Барса" должна выигрывать все матчи. В матче с "Баварией" я столкнулся с суровой реальностью, которую трудно принять. Я надеялся, что мы сможем навязать конкуренцию, но ничего не вышло", - приводит слова Хави El Chiringuito TV.

Не пропустите: "Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов впервые за 21 год. | http://soccernews.ru
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