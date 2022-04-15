Хави прокомментировал вылет от "Айнтрахта"

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал домашнее поражение от "Айнтрахта" (2:3) в ответном матче 1\4 финала Лиги Европы.

"Нашего героизма не хватило. Мы проигрывали, но сумели сократить разницу до одного мяча. Мы играли не лучшим образом, не понимали, как в нападении делать то, что мы должны.

Мы контролировали игру, но за такие ошибки в еврокубках приходится платить. Теперь сосредоточимся на чемпионате.

Мы пытались добиться успеха. Не воспринимаем это как провал. Но я сильно разочарован, теперь наша цель – попасть в Лигу чемпионов", – сказал испанский специалист.

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