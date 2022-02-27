Хави просит "Барселону" купить топ-защитника

Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес попросил руководство клуба купить сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба может совершить данный трансфер, но лишь в том случае, если "Наполи" согласится продать игрока по приемлемой цене. Стоит отметить, что контракт футболиста с неаполитанцами истекает через полтора года.

В нынешнем сезоне 31-летний Кулибали провел за "Наполи" 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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