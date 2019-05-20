Хави провел последнюю игру в карьере

Известный испанец Хави сегодня провел последний матч в своей карьере футболиста.

В последней игре "Аль-Садд", за который выступал Хави, проиграл "Персеполису" (0:2) в рамках азиатской Лиги Чемпионов.

Хави выступал за "Аль-Садд" с 2015 года. До этого на протяжении 17-ти сезонов он носил футболку "Барселоны", в составе которой завоевал 25 титулов.

Кроме того, Хави в составе сборной Испании становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

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