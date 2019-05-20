Хави провел последнюю игру в карьере

Теги хавиаль-садд

Хави провел последнюю игру в карьере

Известный испанец Хави сегодня провел последний матч в своей карьере футболиста.

В последней игре "Аль-Садд", за который выступал Хави, проиграл "Персеполису" (0:2) в рамках азиатской Лиги Чемпионов.

Хави выступал за "Аль-Садд" с 2015 года. До этого на протяжении 17-ти сезонов он носил футболку "Барселоны", в составе которой завоевал 25 титулов.

Кроме того, Хави в составе сборной Испании становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

Читайте также: Хави: "Не отрицаю, я бы хотел вернуться в "Барселону", но я должен быть готов к этому". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" интересуется игроком сборной Украины

"Спартак" интересуется игроком сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов