Хави провел встречу с Брейтуэйтом

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Хави провел встречу с БрейтуэйтомФото: инстаграм Брейтуэйта/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес провел встречу с датским форвардом команды Мартином Брейтуэйтом, который в данный момент восстанавливается от тяжелой травмы, сообщает инсайдер Тони Хуанмарти.

По информации источника, Хави и Брейтуэйт провели личную встречу, тренер вселил уверенность в игрока. Хави считает Брейтуэйта важным игроком, который будет полезен для команды.

По информации источника, испанский тренер не ждет датчанина в 2021 году, но игрок сказал ему, что сделает все, чтобы сократить срок и вернуться к игре до конца года.

Отмечается, что Мартин ежедневно "ломает себя", чтобы вернуться как можно скорее, и возможность вернуться до конца года становится все более реальной возможностью.

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