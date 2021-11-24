Хави провел встречу с Брейтуэйтом

Фото: инстаграм Брейтуэйта/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес провел встречу с датским форвардом команды Мартином Брейтуэйтом, который в данный момент восстанавливается от тяжелой травмы, сообщает инсайдер Тони Хуанмарти.

По информации источника, Хави и Брейтуэйт провели личную встречу, тренер вселил уверенность в игрока. Хави считает Брейтуэйта важным игроком, который будет полезен для команды.

По информации источника, испанский тренер не ждет датчанина в 2021 году, но игрок сказал ему, что сделает все, чтобы сократить срок и вернуться к игре до конца года.

Отмечается, что Мартин ежедневно "ломает себя", чтобы вернуться как можно скорее, и возможность вернуться до конца года становится все более реальной возможностью.

Также не пропустите: Родриго де Пауль рассказал о своем переходе в "Атлетико". | http://soccernews.ru