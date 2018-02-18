Хави: "ПСЖ может пройти "Реал"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между французским ПСЖ и мадридским "Реалом".

" Реал" оказался немного более удачливым в первом матче. Но это случайность, поэтому я говорю себе, что если ПСЖ будет играть с характером, они могут отыграться. Разница в два мяча не является непреодолимым барьером. За 90 минут многое может произойти, и я думаю, что у ПСЖ есть менталитет, чтобы перевернуть ситуацию ", - цитирует 38-летнего хавбека football.fr.

Напомним, Хави прокомментировал победу "Реала" в первом матче. | soccernews.ru