Хави раскритиковал Неймара

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави подверг критике поведение форварда ПСЖ Неймара.

Напомним, что бразилец за счёт своей техники издевался над игроками "Ренна" в матче Кубка французской лиги. А впоследствии звёздный футболист отличился некрасивым поступком - он сфолил на защитнике Амари Траоре, затем подал ему руку, чтобы помочь подняться, но в последний момент убрал её и с улыбкой на лице отбежал от соперника.

"Я крайне разочарован в Неймаре. Надеюсь, что со временем он станет больше уважать соперников. Мы не смогли научить его этому в "Барселоне", и, возможно, его уход из клуба стал лучшим решением для всех. Такое поведение делает великих игроков ничтожными" - сказал Хави.

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