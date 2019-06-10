Хави рассказал, что Месси посвятил ему один из своих "Золотых мячей"

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Хави рассказал, что Месси посвятил ему один из своих "Золотых мячей"

Бывший игрок "Барселоны", который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд" Хави Эрнандес на Youtube-канале "Красава" рассказал о роли Лионеля Месси в каталонском клубе.

"Безусловно, не будь в команде Месси, мы бы не выиграли столько трофеев. Я бы не был номинирован на "Золотой мяч". Все дело в команде. Даже Месси необходима команда, чтобы побеждать. Коллектив важнее личных результатов.

Если бы у "Барселоны" не было Месси, мы бы не выиграли бы все эти финалы, полуфиналы и прочие важные стадии турниров. Один из своих "Золотых мячей" Месси посвятил мне", - отметил Хави. 

Напомним, Хави играл за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год. В 2010-м был попал в тройку номинантов на награду "Золотой мяч". Месси выступает в "Барселоне" с 2000 года.

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