Хави рассказал, какой футбол он будет ставить, будучи тренером



Новый главный тренер "Аль-Садда" Хави заявил, что он будет проповедовать атакующий стиль футбола, основанный на контроле мяча.

"Если я сейчас поеду тренировать, например, "Барселону В", то понимаю, что ожидания будут очень высокие. Я вообще не хочу, чтобы меня сравнивали с Пепом Гвардиолой. Он сейчас лучший тренер в мире, а я начинаю с нуля. Мне кажется, что Катар – отличное место для того, чтобы начать с нуля.

Общая идея – это "Барселона" и сборная Испании последних 15-20 лет. Мы будем владеть мячом, контролировать игру, противостоять высокому прессингу. Я понимаю философию Круиффа, которая для меня основное направление. Потом Райкард, Гвардиола, ван Гал, Луис Энрике, Арагонес – все эти тренеры были у меня, и у нас всегда был понятный стиль игры, где мы доминировали. Я хочу, чтобы соперник никогда не владел мячом. Если у тебя мяч – считай, что у тебя больше шансов выиграть матч", - приводит слова Хави Youtube-канал "КраСава".

39-летний Хави в бытность футболистом выступал за "Барселону" и "Аль-Садд". 8-кратный чемпион Испании, 3-кратный обладатель Кубка Испании, 6-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 2-кратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Катара, обладатель Кубка принца Катара, обладатель Кубка эмира Катара, обладатель Кубка шейха Яссима, чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы.

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