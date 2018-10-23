Хави рассказал, когда он завершит карьеру футболиста

Хавбек "Аль-Садд" Хави анонсировал свое завершение карьеры игрока.

"Почти на 100% после этого сезона я завершу карьеру. Мне уже 39 лет и я подустал от футбола и пришло время изменить курс" - цитирует Хави Corriere dello Sport.

Напомним, что Хави уже завершил курсы UEFA Pro и в будущем мечтает стать тренером "Барселоны", за которую выступал 17 лет.

В этом сезоне на счету Хави два гола в двух играх.

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