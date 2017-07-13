Хави рассказал, когда завершит карьеру

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Хави рассказал, когда завершит карьеру

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес, ныне выступающий за "Аль-Садд", прокомментировал своё будущее.

"Я намерен остаться в Катаре ещё на один год, а затем повесить бутсы на гвоздь. У меня была достаточно долгая карьера, и поэтому настало время для новых задач. Не хочу скрывать, что рано или поздно я хочу стать тренером "Барселоны". Но сначала мне нужно учиться. Это займёт долгие годы. Чтобы тренировать "Барселону", нужно быть очень хорошо обученным, но, как я уже сказал, это моя мечта" - приводит слова 37-летнего футболиста Sport.es.

Напомним, что Хави является воспитанником "Барселоны" и выступал за основную команду "сине-гранатовых" с 1998 по 2015 год. 

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