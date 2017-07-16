Хави рассказал, кого он считает идеальным подписанием для "Барселоны" текущим летом

Теги барселонахавимарко верратти

Хави рассказал, кого он считает идеальным подписанием для "Барселоны" текущим летомЛегенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", рассказал, кого он считает идеальным подписанием для "сине-гранатовых" в текущее трансферное окно.

"Как по мне, Верратти был бы лучшим подписание для "Барселоны". Он является впечатляющим игроком. Я не знаю, стоит ли он 70 или 200 миллионов евро, я говорю только о футбольной стороной вопроса. В настоящее время он является центральным полузащитником, которого "Барса" должна купить. Он имеет ДНК "Барсы", - цитирует 37-летнего полузащитника sport.es.

Напомним, "Барселона" готовит новое предложение по Верратти. | soccernews.ru

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