Хави рассказал, кого он считает идеальным подписанием для "Барселоны" текущим летом

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", рассказал, кого он считает идеальным подписанием для "сине-гранатовых" в текущее трансферное окно.

"Как по мне, Верратти был бы лучшим подписание для "Барселоны". Он является впечатляющим игроком. Я не знаю, стоит ли он 70 или 200 миллионов евро, я говорю только о футбольной стороной вопроса. В настоящее время он является центральным полузащитником, которого "Барса" должна купить. Он имеет ДНК "Барсы", - цитирует 37-летнего полузащитника sport.es.

Напомним, "Барселона" готовит новое предложение по Верратти. | soccernews.ru