Хави рассказал, на кого из тренеров он будет равняться

Теги хавимаурицио саррихосеп гвардиолакарло анчелоттиантонио конте

Хави рассказал, на кого из тренеров он будет равнятьсяЛегенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", рассказал, на кого из тренеров он будет равняться.

"Хосеп Гвардиола - отличный тренер. Я его очень уважаю, он сильно повлиял на мою идеологию футбола. Моя философия игры очень похожа на его взгляды. Я предпочитаю, чтобы моя команда владела мячом. Также я много изучал Сарри, сейчас его "Челси" впечатляет. Кроме того, я высоко ценю Анчелотти и Конте", - цитирует 38-летнего полузащитника Corriere dello Sport.

Напомним, Хави поделился мнением о тренерском стиле Моуринью. | soccernews.ru

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