Хави рассказал, на кого из тренеров он будет равняться

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", рассказал, на кого из тренеров он будет равняться.

" Хосеп Гвардиола - отличный тренер. Я его очень уважаю, он сильно повлиял на мою идеологию футбола. Моя философия игры очень похожа на его взгляды. Я предпочитаю, чтобы моя команда владела мячом. Также я много изучал Сарри, сейчас его "Челси" впечатляет. Кроме того, я высоко ценю Анчелотти и Конте ", - цитирует 38-летнего полузащитника Corriere dello Sport.

Напомним, Хави поделился мнением о тренерском стиле Моуринью. | soccernews.ru