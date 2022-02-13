Хави рассказал о ситуации Дембеле

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Хави рассказал о ситуации Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал о ситуации французского вингера Усмана Дембеле, которая сложилась из-за его контракта.

"Дембеле является футболистом "Барселоны". Он будет играть и поможет команде. Это закрытая тема. Я хотел дать Усману несколько минут в матче с "Атлетико", но обстоятельства (удаление Дани Алвеса -  прим.) не позволили это сделать", - сказал испанский специалист перед матчем с "Эспаньолом".

Напомним, что контракт Дембеле с каталонским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Игра между "Эспаньолом" и "Барселоной" состоится сегодня, 13 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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