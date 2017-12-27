Хави рассказал о своем разговоре с Неймаром перед его уходом в ПСЖ

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", рассказал о своем разговоре с бывшим партнером по команде Неймаром перед его уходом во французский ПСЖ.

"О его решении мы узнали на свадьбе Месси. Это был очень прямой разговор, он сказал, что уходит. Я был удивлен, спросив его, что происходит? Он сказал, что пришло время уйти, и это было его решение, которое нужно уважать. Мы говорим об одном из лучших игроков в мире с потрясающим будущим, который может стать лучшим футболистом на планете. Но "Барса" всегда переживала уход футболистов, которые играли для нее большую роль", - цитирует 37-летнего полузащитника Express.

Напомним, Альдо Серена раскритиковал Неймара. | soccernews.ru