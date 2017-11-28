Хави рассказал о своей первой встрече с Месси

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", рассказал о своей первой встрече с ведущим бомбардиром своей бывшей команды Лионелем Месси.

" Меня предупредили, что прибыл очень хороший аргентинец. Мне сказали его имя, но я больше ничего не помню. У нас было совместное упражнение с Тюрамом и Пуйолем, и они сказали мне: "Этот 16-летний парень уже "потрепал" защитников первой команды". Мы видели, что он был не таким как все, что у него был врожденный талант. Это было впечатляюще ", - цитирует Хави le10sport.

Напомним, Маротта прокомментировал сумму отсутпных, прописанную в контракте Месси. | soccernews.ru