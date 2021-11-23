Хави рассказал о своих принципах в "Барселоне"
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о своих принципах в каталонском клубе.
"Мы хотим владеть мячом, высоко прессинговать, возвращать себе мяч как можно дальше от своих ворот. Когда мяч у тебя, то и шансов выиграть больше у тебя.
Я хочу, чтобы у нас был менталитет победителей, чтобы мы создавали больше моментов, играли смелее, входили в штрафную площадь соперника, тогда шансов победить будет больше.
Тренер – это фундаментальный элемент, он духовный лидер, ключевое звено. Но он не выходит на поле, поэтому важнее всего футболисты. Однако им следует указать путь, для этого и нужен я. И если они будут рады, будут наслаждаться, то будет легче заставить все сработать так, как нужно.
Я очень доволен, я в лучшем клубе мира. Мы способны обыграть кого угодно, но это нужно еще доказать. Побеждать становится все сложнее, но мы "Барселона" и должны стремиться к совершенству.
Для нас важно защищаться с мячом, делать так, чтобы соперник его не получал. Нам нужно прибавлять во многих аспектах, судя по игре с "Эспаньолом", понимать, как следует играть в зависимости от счета, быть терпеливыми. Работы предстоит много", – сказал испанский специалист.
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