Хави рассказал, почему "Барселоне" не нужно покупать Мане или Обамеянга

Теги барселонахавипьер-эмерик обамеянгсадио манеливерпуль

Хави рассказал, почему "Барселоне" не нужно покупать Мане или Обамеянга

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что каталонскому клубу не стоит приобретать форварда "Ливерпуля" Садио Мане или нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Мане и Обамеянг способны разорвать соперников на открытом пространстве. Впрочем, "Барселоне" необходимы футболисты, которые хорошо проявляют себя на небольших пространствах. Я считаю, что "Барселоне" нужен игрок, который быстро адаптируется к игре команды. Впрочем, такого нелегко найти. 

Неймар входит в топ-3 или топ-5 лучших футболистов мира. Надеюсь, что он вернется в "Барселону". Он уже играл с Месси, поэтому его трансфер многое бы изменил в игре команды", - приводит слова Хави Metro.

Не пропустите: "Барселона" может купить защитника сборной Турции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 мая

Главные новости дня: 18 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов