Хави рассказал, почему "Барселоне" не нужно покупать Мане или Обамеянга
Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что каталонскому клубу не стоит приобретать форварда "Ливерпуля" Садио Мане или нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.
"Мане и Обамеянг способны разорвать соперников на открытом пространстве. Впрочем, "Барселоне" необходимы футболисты, которые хорошо проявляют себя на небольших пространствах. Я считаю, что "Барселоне" нужен игрок, который быстро адаптируется к игре команды. Впрочем, такого нелегко найти.
Неймар входит в топ-3 или топ-5 лучших футболистов мира. Надеюсь, что он вернется в "Барселону". Он уже играл с Месси, поэтому его трансфер многое бы изменил в игре команды", - приводит слова Хави Metro.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14