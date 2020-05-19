Хави рассказал, почему "Барселоне" не нужно покупать Мане или Обамеянга

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что каталонскому клубу не стоит приобретать форварда "Ливерпуля" Садио Мане или нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Мане и Обамеянг способны разорвать соперников на открытом пространстве. Впрочем, "Барселоне" необходимы футболисты, которые хорошо проявляют себя на небольших пространствах. Я считаю, что "Барселоне" нужен игрок, который быстро адаптируется к игре команды. Впрочем, такого нелегко найти.

Неймар входит в топ-3 или топ-5 лучших футболистов мира. Надеюсь, что он вернется в "Барселону". Он уже играл с Месси, поэтому его трансфер многое бы изменил в игре команды", - приводит слова Хави Metro.

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