Хави рассказал, почему отказал "Барселоне"

Наставник "Аль-Садда" Хави объяснил, почему отклонил предложение возглавить "Барселону".

"Я действительно получил предложение от "Барселоны", но ответил отказом, поскольку мне пока рано тренировать такую команду. Но это останется моей мечтой на будущее", - цитирует 39-летнего специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что в начале недели "блауграна" уволила Эрнесто Вальверде с поста главного тренера. Его преемником стал Кике Сетьен.

Хави почти всю карьеру провёл в "Барселоне", выступая за первую команду "сине-гранатовых" с 1998 по 2015 год.

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