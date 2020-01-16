Хави рассказал, почему отказал "Барселоне"

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Хави рассказал, почему отказал "Барселоне"

Наставник "Аль-Садда" Хави объяснил, почему отклонил предложение возглавить "Барселону".

"Я действительно получил предложение от "Барселоны", но ответил отказом, поскольку мне пока рано тренировать такую команду. Но это останется моей мечтой на будущее", - цитирует 39-летнего специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что в начале недели "блауграна" уволила Эрнесто Вальверде с поста главного тренера. Его преемником стал Кике Сетьен.

Хави почти всю карьеру провёл в "Барселоне", выступая за первую команду "сине-гранатовых" с 1998 по 2015 год.

Не пропустите: Вальверде отказался от части компенсации за увольнение из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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