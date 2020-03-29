Хави рассказал, при каких условиях он бы возглавил "Барселону"



Главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес заявил, что он хочет возглавить "Барселону".

"Да, я хочу вернуться в "Барселону". Теперь у меня есть тренерский опыт и я знаю, что могу дать игрокам. Но я хочу оказаться в проекте, который будет строиться с нуля. Чтобы я сам принимал все решения.

Я отказался возглавить "Барселону" после ухода Эрнесто Вальверде и могу подтвердить это. Я хочу работать с теми людьми, в которых уверен. В раздевалке не должно быть людей, которые портят атмосферу", - цитирует Хави La Vanguardia.

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