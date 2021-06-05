Хави рассказал, сколько раз отказывался тренировать "Барселону"
Фото инстаграм Хави
Наставник "Аль-Садда" Хави признался, что уже отклонил несколько предложений возглавить "Барселону".
"Как только я прилетаю в Барселону, мне пишут очень много сообщений. Но у клуба есть тренер - Куман. Его надо уважать. Это во-первых. Во-вторых, я не тороплюсь становиться тренером "Барсы". Когда придёт время, мы оценим ситуацию и примем решение. Несколько лет назад всё шло к назначению, но момент был неправильным. "Барса" приходила ко мне, но ситуация не была подходящей. Никакой спешки.
Я уже дважды отказывал "Барселоне". Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт... Сложно говорить об этом, ведь я болею за "Барсу", но момент тогда не был подходящим", - цитирует испанца Mundo Deportivo.
Хави возглавляет "Аль-Садд" с лета 2019 года и выиграл с командой 6 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14