Хави рассказал, сколько раз отказывался тренировать "Барселону"

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Хави рассказал, сколько раз отказывался тренировать "Барселону"

Фото инстаграм Хави

Наставник "Аль-Садда" Хави признался, что уже отклонил несколько предложений возглавить "Барселону".

"Как только я прилетаю в Барселону, мне пишут очень много сообщений. Но у клуба есть тренер - Куман. Его надо уважать. Это во-первых. Во-вторых, я не тороплюсь становиться тренером "Барсы". Когда придёт время, мы оценим ситуацию и примем решение. Несколько лет назад всё шло к назначению, но момент был неправильным. "Барса" приходила ко мне, но ситуация не была подходящей. Никакой спешки.

Я уже дважды отказывал "Барселоне". Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт... Сложно говорить об этом, ведь я болею за "Барсу", но момент тогда не был подходящим", - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Хави возглавляет "Аль-Садд" с лета 2019 года и выиграл с командой 6 трофеев.

Не пропустите: Куман поделился ожиданиями от будущего "Барселоны". | http://soccernews.ru
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