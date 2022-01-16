Хави разочарован в Дембеле из-за ситуации с его контрактом

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес разочаровался в вингере команды Усмане Дембеле на фоне ситуации с продлением его контракта, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, испанский тренер чувствует себя преданным и прямо обвиняет агента Дембеле в том, что он препятствует переговорам о продлении контракта.

Отмечается, что Хави не собирается оставлять Дембеле на трибунах до конца сезона, но считает, что продать игрока сейчас - лучшее решение для клуба.

Напомним, что контракт француза с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что он запросил у "Барсы" контракт на 200 миллионов евро за пять лет и подписной бонус в размере 20 миллионов.

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