Хави: "Реал" не играет так же красиво, как "Барселона"

Теги хавиреал мадридбарселона

Хави: "Реал" не играет так же красиво, как "Барселона"Бывший полузащитник "Барселоны" Хави уверен в том, что каталонская команда проповедует более красивый футбол, нежели мадридский "Реал".

"Барселона" — самый сложный клуб. "Реал" не играет так же красиво, как "Барса". Если на "Сантьяго Бернабеу" защитник выбивает мяч в стенд, всё в порядке. Фанаты аплодируют. Такова культура.

Если игрок "Барселоны" на "Камп Ноу" выбьет мяч в щит, вы сразу услышите негативную реакцию", - сказал он.

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комментарии
РМ

игроки Барсы не в щитки пинают а в фанатов. лично для меня красивая игра это когда 2-3 паса и гол, а не 40-50 пасов и гол.

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