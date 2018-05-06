Хави решил продлить свою карьеру игрока

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Хави решил продлить свою карьеру игрокаЛегенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", решил продлить свою карьеру игрока.

Как информирует El Mundo Deportivo, ближайшим летом 38-летний полузащитник намеревался повесить "бутсы на гвоздь". Однако выход его команды в 1/8 финала азиатской Лиги Чемпионов вынудил его изменить свое решение и продлить свою карьеру еще на шесть месяцев - до конца текущего года, когда в Азии завершится сезон.

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