Хави: "Роналдиньо принял Месси как младшего брата"
Бывший капитан "Барселоны" Хави рассказал, как общались нападающие каталонцев Роналдиньо и Лионель Месси. Об этом сообщает Globo Esporte.
"Месси начал заниматься с "Барселоной" в 16-17 лет. Роналдиньо тогда было 26 лет. У них были отличные отношения. У Лео, Роналдиньо и Деку сложилась группа, похожая на семью. Роналдиньо, как и все остальные, видел, что в Месси было что-то особенное. Он принял его как младшего брата", - сказал Хави.
Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год. Месси играет в стане "сине-гранатовых" с 2003 года.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14