Хави: "Роналдиньо принял Месси как младшего брата"

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Хави: "Роналдиньо принял Месси как младшего брата"

Бывший капитан "Барселоны" Хави рассказал, как общались нападающие каталонцев Роналдиньо и Лионель Месси. Об этом сообщает Globo Esporte.

"Месси начал заниматься с "Барселоной" в 16-17 лет. Роналдиньо тогда было 26 лет. У них были отличные отношения. У Лео, Роналдиньо и Деку сложилась группа, похожая на семью. Роналдиньо, как и все остальные, видел, что в Месси было что-то особенное. Он принял его как младшего брата", - сказал Хави.

Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год. Месси играет в стане "сине-гранатовых" с 2003 года.

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