Хави считает, что "Барселоне" не сопутствует удача в Лиге Чемпионов

Экс-игрок "Барселоны" Хави высказался по поводу возможной победы каталонского клуба в Лиге Чемпионов. По мнению бывшего футболиста, сине-гранатовым не везет в этом турнире, в отличие от "Реала".

Напомним, "Реал" выиграл четыре из шести последних розыгрышей Лиге Чемпионов, но в Примере команда все чаще уступает лидерство.

"Барселону" сложнее рассматривать в Лиге Чемпионов в качестве фаворита на победу. Клуб выигрывал ЛЧ только тогда, когда она по игре очень превосходила своих соперников. Каталонский клуб не может полагаться на удачу, как это делали другие клубы.

"Барселоне" необходимо доминировать, что бы быть очень уверенной в себе. Клубу тогда сопутствовал успех, когда они были намного сильнее противника", - передает слова Хави El Mundo.

На данный момент каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Примеры.

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