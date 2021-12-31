Хави считает, что Дембеле его обманул

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес разочарован ситуацией, которая сложилась вокруг продления контракта вингера Усмана Дембеле, сообщает Тони Хуанмарти.

По информации источника, 20 декабря состоялась двухчасовая встреча, на которой обсуждалось продление контракта с французом.

Отмечается, что на этой встрече Дембеле было сказано, что он будет главной и самой важной частью команды при Хави. Сам игрок рассказал о своем желании остаться и ощущать себя важной частью "Барселоны". Обе стороны были уверены, что контракт будет продлен.

Теперь, когда переговоры сорвались из-за огромных запросов Дембеле, Хави считает, что француз его обманул.

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