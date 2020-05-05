Хави сделал прогноз, когда Месси завершит карьеру

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Хави сделал прогноз, когда Месси завершит карьеру
Бывший футболист "Барселоны" Хави Эрнандес выразил мнение, что аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси сможет играть на высоком уровне еще 5-7 лет.

"Я хочу увидеть тебя в "Барселоне" до того, как Месси завершит карьеру", - сказал экс-форвард каталонцев Самуэль Это’О в беседе с Хави в прямом эфире в Instagram.

"Это было бы здорово. Месси сможет провести еще 5-7 очень хороших лет в футболе. Он следит за собой и сможет играть до 38-39 лет. Уверен, что он сыграет на чемпионате мира в Катаре", - ответил Хави камерунцу.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны". За первую команду он дебютировал в 2003 году. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: 15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону". | http://soccernews.ru
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lesnovsky

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