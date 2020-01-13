Хави: "Сетьен был бы хорошим тренером для "Барселоны"
Наставник "Аль-Садда" Хави высказался по поводу информации о том, что Кике Сетьен может возглавить "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Кике был бы отличным тренером для "Барселоны" и другой команды. Его схема привлекла бы "Барселону". Он отлично подходит к тому, что сейчас есть в команде. Он сможет работать с этим клубом", - сказал Хави.
Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман. В связи с этим каталонцы интересуются Кике Сетьеном (экс-"Сент-Этьен"), Хави Гарсией Пьементо (тренер молодежной команды "Барселоны"), Габриэлем Милито ("Эстудиантес"), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").
Не пропустите: "Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены травмированному Суаресу. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Бавария" готова отпустить Мюллера на Олимпиаду
-
Кике Сетьен возглавил "Барселону"
-
"Барселона" уволила Вальверде
-
Переговоры "Барселоны" о расторжении контракта с Вальверде затянулись
-
1
"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А
-
Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу
-
Хавбек "Ромы" Дзаньоло пропустит около 6 месяцев из-за травмы
-
Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго"
-
Football Italia: "Милан" готов купить защитника "Тоттенхэма" Орье
-
1
Хави: "Сетьен был бы хорошим тренером для "Барселоны"
-
"Рубин" провел первую тренировку под руководством Слуцкого в Турции
-
"Милан" объявил о переходе голкипера "Борнмута" Беговича
-
Лукас Сантос поделился впечатлениями от пребывания в России
-
Голкипер "Милана" Рейна отдан "Астон Вилле" в аренду
-
Сорокин провел первую тренировку с "Краснодаром"
-
Защитник "Ливерпуля" Робертсон поделился мнением о результатах команды нынешнем сезоне
-
1
Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник
-
"Спартак" в Абу-Даби будет заниматься по три раза в день
-
Экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне"
-
ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2024 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11