Хави: "Сетьен был бы хорошим тренером для "Барселоны"

Наставник "Аль-Садда" Хави высказался по поводу информации о том, что Кике Сетьен может возглавить "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.



"Кике был бы отличным тренером для "Барселоны" и другой команды. Его схема привлекла бы "Барселону". Он отлично подходит к тому, что сейчас есть в команде. Он сможет работать с этим клубом", - сказал Хави.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" отказали Хави и Рональд Куман. В связи с этим каталонцы интересуются Кике Сетьеном (экс-"Сент-Этьен"), Хави Гарсией Пьементо (тренер молодежной команды "Барселоны"), Габриэлем Милито ("Эстудиантес"), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").

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