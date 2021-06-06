Хави: "Сейчас я больше готов к работе в "Барселоне", чем раньше"

Теги барселонахавиаль-садд

Хави: "Сейчас я больше готов к работе в "Барселоне", чем раньше" Фото: Твиттер @futtmais

Наставник катарского "Аль-Садда" Хави заявил, что готов тренировать "Барселону".

"Сейчас чувствую себя более подготовленным к работе в "Барселоне", чем раньше. Я готов, однако необходимо уважать Рональда Кумана - легенду клуба, у которого есть контракт", - приводит слова Хави La Vanguardia.

Хави является воспитанником каталонцев и выступал за клуб с 1998 по 2015 год.

Хави возглавляет "Аль-Садд" с 2019 года. Под его руководством клуб завоевал 6 трофеев.

Читайте также: Хави рассказал, сколько раз отказывался тренировать "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов