Хави: "Сейчас я больше готов к работе в "Барселоне", чем раньше"

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Наставник катарского "Аль-Садда" Хави заявил, что готов тренировать "Барселону".

"Сейчас чувствую себя более подготовленным к работе в "Барселоне", чем раньше. Я готов, однако необходимо уважать Рональда Кумана - легенду клуба, у которого есть контракт", - приводит слова Хави La Vanguardia.

Хави является воспитанником каталонцев и выступал за клуб с 1998 по 2015 год.

Хави возглавляет "Аль-Садд" с 2019 года. Под его руководством клуб завоевал 6 трофеев.

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