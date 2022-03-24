Хави Симонс рассказал об отношениях с Неймаром

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Хави Симонс рассказал об отношениях с Неймаром

Фото: твиттер Симонса\Автор неизвестен

Голландский хавбек "Пари Сен-Жермен" Хави Симонс поделился мнением о бразильском нападающем команды Неймаре и рассказал о своих отношениях с ним.

"Мне он немного напоминает отца. Он часто приходит ко мне и спрашивает, не нужно ли мне что-нибудь. Он очень хороший человек за пределами поля, это очень важно.

Думаю, я немного напоминаю ему младшего брата. Он видел, как я рос в "Барсе". Это создало связь между нами", – сказал Симонс.

Напомним, что ранее Симонс играл в академии "Барселоны", в тоже время, когда там выступал Неймар.

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