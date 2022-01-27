Хави сообщил агенту Дембеле позицию касательно будущего футболиста

Фото: инстаграм Дембеле

Наставник "Барселоны" Хави провел встречу с Мусса Сиссоко, агентом вингера Усмана Дембеле.

Как сообщает Marca, тренер дал понять, что клуб пытался сохранить игрока, однако все предложения о продлении контракта были отклонены. После этого "Барса" приняла решение продать Дембеле до 31 января.

Агент спросил, что ждет футболиста, если соглашение продлено не будет, но и трансфер зимой не состоится. Хави ответил: "Если ни один из двух вариантов не будет принят, он за "Барселону" больше играть не будет".

Агент заверил Хави, что Дембеле усердно тренируется, чтобы помочь клубу во второй половине сезона. Отмечается, что встреча проходила в дружелюбной обстановке.

Читайте также: Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны". | http://soccernews.ru