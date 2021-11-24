Хави стал 12-м тренером в истории "Барселоны" по важному статистическому показателю
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес стал 12-м тренером в истории каталонского клуба, под руководством которого команда сыграла на ноль в своих первых двух матчах - против "Эспаньола" (1:0) и против "Бенфики" (0:0), сообщает статистический портал Opta.
По информации источника, испанский специалист также может стать третьим, кто сделает это в трех и более матчах после Йохана Кройффа (3) в 1988 году и Луиса Энрике (7) в 2014.
2 - Xavi Hernández es el 12º entrenador del @FCBarcelona_es que deja su portería a cero en sus dos primeros partidos oficiales y puede convertirse en el tercero que lo logra en sus primeros tres, tras Johan Cruyff en 1988 (3) y Luis Enrique en 2014 (7). Esperanzador. pic.twitter.com/3Fdp4r7Mj1— OptaJose (@OptaJose) November 24, 2021
Также Opta отметила некоторые статистические показатели по первым двум матчам Хави на посту тренера "Барселоны": "блауграна" в среднем наносила ударов по воротам соперника в этих матчах, в среднем делала 653 передачи, владела мячом 65%, пасовала с точностью 87% и допускала 9.5 ударов по своим воротам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14