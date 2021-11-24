Хави стал 12-м тренером в истории "Барселоны" по важному статистическому показателю

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес стал 12-м тренером в истории каталонского клуба, под руководством которого команда сыграла на ноль в своих первых двух матчах - против "Эспаньола" (1:0) и против "Бенфики" (0:0), сообщает статистический портал Opta.

По информации источника, испанский специалист также может стать третьим, кто сделает это в трех и более матчах после Йохана Кройффа (3) в 1988 году и Луиса Энрике (7) в 2014.

2 - Xavi Hernández es el 12º entrenador del @FCBarcelona_es que deja su portería a cero en sus dos primeros partidos oficiales y puede convertirse en el tercero que lo logra en sus primeros tres, tras Johan Cruyff en 1988 (3) y Luis Enrique en 2014 (7). Esperanzador. pic.twitter.com/3Fdp4r7Mj1 — OptaJose (@OptaJose) November 24, 2021

Также Opta отметила некоторые статистические показатели по первым двум матчам Хави на посту тренера "Барселоны": "блауграна" в среднем наносила ударов по воротам соперника в этих матчах, в среднем делала 653 передачи, владела мячом 65%, пасовала с точностью 87% и допускала 9.5 ударов по своим воротам.

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