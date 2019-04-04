Хави стал чемпионом Катара в составе "Аль-Садд"



"Аль-Садд" завоевал титул чемпиона Катара.

В 21-м туре "Аль-Садд" разгромил "Аль-Ахли" со счетом 7:2 и обеспечил себе золотые медали.

Для испанского полузащитника Хави Эрнандес этот чемпионский титул стал первым в составе катарского клуба.

Напомним, что 39-летний Хави перешел в "Аль-Садд" летом 2015 года из "Барселоны".

Ранее он заявил, что завершит карьеру по окончании сезона.

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